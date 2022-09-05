Избранная премьером Британии Трасс пообещала заняться снижением налогов и цен на электроэнергию Фото: REUTERS

Избранная премьер-министром Великобритании Лиз Трасс пообещала в скором времени заняться высокими ценами на электроэнергию, а также снизить налоги.

«Я обеспечу решительный план, чтобы сократить налоги и увеличить рост нашей экономики. Я выполню обещания по борьбе с энергетическим кризисом, решу проблему счетов за энергию и… проблемы с источниками энергии», - сказал политик после оглашения результатов голосования в понедельник, 5 сентября.

Напомним, накануне глава Шотландии Никола Стерджен заявила, что возможная победа Лиз Трасс в премьерской гонке станет катастрофой для всего Соединенного Королевства. Как писал сайт kp.ru, первый министр Шотландии предложила посмотреть, как глава британского внешнеполитического ведомства проводила свою предвыборную кампанию, отметив, что речь шла о необходимости сокращении налогов для наиболее обеспеченных категорий граждан.