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В мире5 сентября 2022 12:09

Избранная премьером Британии Трасс пообещала заняться снижением налогов и цен на электроэнергию

Политик также пообещала увеличить рост британской экономики
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Избранная премьером Британии Трасс пообещала заняться снижением налогов и цен на электроэнергию

Избранная премьером Британии Трасс пообещала заняться снижением налогов и цен на электроэнергию

Фото: REUTERS

Избранная премьер-министром Великобритании Лиз Трасс пообещала в скором времени заняться высокими ценами на электроэнергию, а также снизить налоги.

«Я обеспечу решительный план, чтобы сократить налоги и увеличить рост нашей экономики. Я выполню обещания по борьбе с энергетическим кризисом, решу проблему счетов за энергию и… проблемы с источниками энергии», - сказал политик после оглашения результатов голосования в понедельник, 5 сентября.

Напомним, накануне глава Шотландии Никола Стерджен заявила, что возможная победа Лиз Трасс в премьерской гонке станет катастрофой для всего Соединенного Королевства. Как писал сайт kp.ru, первый министр Шотландии предложила посмотреть, как глава британского внешнеполитического ведомства проводила свою предвыборную кампанию, отметив, что речь шла о необходимости сокращении налогов для наиболее обеспеченных категорий граждан.