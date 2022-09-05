Обещавшая "вызвать Путина на разговор" Лиз Трасс испугалась делать заявления о России после избрания премьером Великобритании

Лиз Трасс Фото: REUTERS

Обещавшая ранее «вызвать на разговор» президента России Владимира Путина министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая сегодня, 5 сентября, была избрана премьер-министром Соединенного Королевства решила не делать этого, напомнив только о своем предшественники Борисе Джонсоне.

«Борис, ты встал перед Владимиром Путиным и поддержал Киев», - заявила новый глава британского правительства.

Как писал сайт KP.RU, ранее агентство Bloomberg сообщало, что Лиз Трасс заявила, что не отказывается от намерения «вызвать на разговор» российского президента на полях саммита «Большой двадцатки» (G20), который состоится в Индонезии, однако для этого политику необходимо избраться на пост премьера.

Напомним, ранее Борис Джонсон, который 7 июля объявил о своем уходе в отставку, сказал, что правительство Великобритании будет поддерживать Украину, несмотря на его уход с поста главы кабмина.