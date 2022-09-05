Джонсон поздравил Трасс с «решительной победой» на выборах премьера Фото: REUTERS

Уходящий с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон поздравил свою преемницу министра иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс с «решительной победой» на выборах главы правительства.

«Поздравляю Лиз Трасс с ее решительной победой», - написал политик на своей странице в Twitter, выразив уверенность, что уДжонсон поздравил Трасс с «решительной победой» на выборах премьераТрасс есть «правильный план по преодолению кризиса стоимости жизни», объединению Консервативной партии, а также «продолжению великой работы по сплочению и укреплению» Великобритании.

Кроме того, уже бывший глава британского правительства заявил, что пришло время всем членам Консервативной партии поддержать нового лидера на 100%.

Напомним, избранная премьер-министром Великобритании Трасс пообещала в скором времени заняться вопросом высоких цен на электроэнергию в стране, а также снизить налоги.