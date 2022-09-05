ОПЕК+ решила сократить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки Фото: REUTERS

Организация экспортеров нефти ОПЕК+ решила сократить добычу черного золота на 100 тысяч баррелей в сутки. Об этом говорится в официальном коммюнике альянса по итогам заседания членов организации.

«Учитывая текущие фундаментальные показатели рынка нефти и консенсус относительно его перспектив, ОПЕК и участвующие нефтедобывающие страны, не входящие в ОПЕК, решили вернуться к уровню добычи в августе 2022 года для стран-участниц ОПЕК на октябрь 2022 года, отметив, что корректировка уровня добычи в сторону повышения на 0,1 миллиона баррелей в сутки была предназначена только для сентября 2022 года», – сказано в документе на сайте ОПЕК+.

Как писал сайт KP.RU, генеральный секретарь ОПЕК, представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс заявил, что крупная мировая рецессия вряд ли наступит в скором времени, однако этой зимой может возникнуть энергетический кризис.