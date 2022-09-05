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В мире5 сентября 2022 13:45

МИД Германии предупредил о вероятном расколе в Европе из-за энергокризиса

Первые трудности Европа испытает уже в ближайшие месяцы, считает Анналена Бербок
Владимир РОМАНЕНКО
Первые трудности Европа испытает уже в ближайшие месяцы, считает Анналена Бербок

Первые трудности Европа испытает уже в ближайшие месяцы, считает Анналена Бербок

Фото: REUTERS

В Европе возможен раскол из-за нехватки энергии в связи с происходящими политическими событиями вокруг ситуации на Украине, предупредила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время выступления на открытии встречи глав диппредставительств зарубежных государств в ФРГ.

"Настоящая проблема <...> - это тема энергетики. Это будет центральный вопрос, который действительно подвергнет нас испытанию в ближайшие месяцы", - сказала Бербок.

Министр задается вопросом о том, сможет ли ЕС "в духе солидарности" обеспечить энергоснабжение жителей Европы или нет.

Ранее KP.RU писал об остановке газовых поставок через трубопровод "Северный поток" из-за неисправности турбины, которую должна обслуживать компания Siemens. С 3 сентября подача возобновилась и осуществляется до сих пор.