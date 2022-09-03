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Экономика3 сентября 2022 16:10

Reuters: «Северный поток» возобновил работу

За последний час объем прокачки газа по трубопроводу вырос до 184 кВт/ч, утверждает агентство
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
«Северный поток» возобновил работу, утверждает Reuters

«Северный поток» возобновил работу, утверждает Reuters

Фото: REUTERS

Газопровод «Северный поток» возобновил работу после объявления о приостановке эксплуатации.

По информации Reuters, за последний час объем прокачки газа по трубопроводу вырос до 184 кВт/ч.

Как писал сайт KP.RU, накануне газопровод «Северный поток» был остановлен на неопределенный срок в связи с неисправностью последней рабочей турбины. Как уточнили в «Газпроме», в ходе работ было обнаружено масло на кабельном разъемном соединении присоединительной плиты BPE2, входящей в состав двигателя.

Ростехнадзор выдал предостережение о том, что обнаруженные повреждения не позволяют обеспечивать безопасную эксплуатацию турбины. В связи с этим необходимо приостановить эксплуатацию газоперекачивающего агрегата Trent 60.

В компании Siemens Energy приняли к сведению сообщение о приостановке прокачки газа по газопроводу «Северный поток», однако считают, что заключение «Газпрома» не является технической причиной для прекращения эксплуатации.