Reuters: «Северный поток» возобновил работу

«Северный поток» возобновил работу, утверждает Reuters Фото: REUTERS

Газопровод «Северный поток» возобновил работу после объявления о приостановке эксплуатации.

По информации Reuters, за последний час объем прокачки газа по трубопроводу вырос до 184 кВт/ч.

Как писал сайт KP.RU, накануне газопровод «Северный поток» был остановлен на неопределенный срок в связи с неисправностью последней рабочей турбины. Как уточнили в «Газпроме», в ходе работ было обнаружено масло на кабельном разъемном соединении присоединительной плиты BPE2, входящей в состав двигателя.

Ростехнадзор выдал предостережение о том, что обнаруженные повреждения не позволяют обеспечивать безопасную эксплуатацию турбины. В связи с этим необходимо приостановить эксплуатацию газоперекачивающего агрегата Trent 60.

В компании Siemens Energy приняли к сведению сообщение о приостановке прокачки газа по газопроводу «Северный поток», однако считают, что заключение «Газпрома» не является технической причиной для прекращения эксплуатации.