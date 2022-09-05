НАТО призвала членов альянса собирать зимний пакет помощи Украине

НАТО призвала членов альянса предоставить зимнее снаряжение Вооруженным силам Украины. Фото: REUTERS

НАТО призвала членов альянса предоставить зимнее снаряжение Вооруженным силам Украины. Как сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники, инициатива перешла в активную фазу после министра обороны Украины Алексея Резникова, некоторые страны уже пообещали направить помощь.

Резников в конце июля направил письмо генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, в котором запросил для 200 тыс. украинских военных зимнюю одежду и палатки. Изданию подтвердили в НАТО, что страны-члены альянса готовят пакет помощи Украине.

"Что касается зимнего снаряжения, такого как одежда, материалы для полевых лагерей и продукты питания, Германия может внести важный вклад в поддержку обороны Украины в приближающуюся зиму", - приводит Der Spiegel слова главы Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

Издание пишет, что Германия готова присоединиться к сбору пакета помощи Украине, как это сделали США, Канада, Финляндия и Швеция. Собранные ими теплая форма, зимняя обувь и палатки могут покрыть 50% запрошенных Киевом объемов.

Детальные обсуждения поставок помощи, вероятнее всего, состоятся 8 на заседании западной группы по координации оказания военной помощи Украине на американской базе Рамштайн.

Ранее сайт KP.RU сообщил, что ВСУ столкнулись с сокращением поставок передового вооружения. По мнению генерала американской армии Марка Киммита, арсеналы НАТО серьезно истощены из-за чего происходят перебои с поставками. По этой причине генерал призвал Зеленского вступить в переговоры с Россией.