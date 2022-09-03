Американский генерал предрек ВСУ катастрофу из-за снижения поставок оружия

Генерал ВС США рекомендовал Украине начать мирные переговоры как можно быстрее Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с сокращением поставок передового вооружения из западных стран, что грозит им катастрофой. Соответствующее мнение выразил бригадный генерал армии Соединенных Штатов Марк Киммитт в статье для издания WSJ.

Высокопоставленный военный обратил внимание, что в последний пакет военной помощи вошло устаревшее оружие, например, 105-миллиметровые гаубицы. По его оценке, это говорит о том, что "избыточные запасы" вооружения стран НАТО практически исчерпаны.

На этом фоне лучшее решение для президента Украины Владимира Зеленского – это вступление в мирные переговоры с Россией, пусть даже и это будет расценено как "пораженчество", уверен американский генерал.

"Зеленский должен признать, что сокращение пополнения запасов будет иметь катастрофические последствия для его армии не только для операций на поле боя, но и с точки зрения посыла к украинцам о снижении внешней поддержки", - аргументировал Киммит.

По его словам, лучше начинать переговоры прямо сейчас, так как потом их условия станут еще более жесткими.

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Москва будет добиваться заключения мирного соглашения с Киевом, но исключительно на своих условиях. По его словам, российская специальная военная операция на Украине стала "жестким, но тщательно продуманным ответом" на русофобскую политику западных стран.

Как ранее писал сайт KP.RU, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что переговоры России и Украины в случае возобновления будут проходить на совершенно других условиях, в отличие от стамбульских переговоров. По его словам, в этом направлении никакой заинтересованности со стороны Киева и западных государств не просматривается.