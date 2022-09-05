В Госдуме заявили, что Лиз Трасс не соответствует должности премьера Британии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый зампред комитета Государственной думы РФ по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал избрание главы МИД Великобритании Лиз Трасс на пост премьера страны.

По его мнению, из-за этого назначения отношения России и Британии вряд ли улучшаться.

- Назначение Трасс прогнозировалось. Хотя ее предшественник Джонсон не был симпатичной фигурой, чтобы выстроить с ним перспективные взаимоотношения на межгосударственном уровне ... говорить о том, что Трасс как-то улучшит российско-британские отношения, нет никакой возможности, - заявил Новиков в беседе с изданием Газета.Ru.

Он также отметил, что британский политик не соответствует новой должности и может не справиться со своими обязанностями на посту премьера.

- В странах ЕС сейчас приходит к руководству поколение политиков, которые по своей подготовке, кругозору, мышлению, интеллектуальным способностям совершенно не соответствуют уровню сложности современной международной обстановки ... Все это выглядит достаточно печально, - считает Новиков.

Ранее "Известия" писали, что половина жителей Великобритании недовольна победой министра иностранных дел страны Лиз Трасс на выборах премьер-министра. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании YouGov. Ее избранием "очень довольны" лишь 4% респондентов, 18% - "относительно довольны", 17% - "относительно разочарованы", 33% - "очень разочарованы", 28% - "затрудняются ответить на вопрос".