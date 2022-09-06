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Экономика5 сентября 2022 21:04

Россия создаст компанию для страхования нефтеперевозок

Это позволит нефтяникам избежать последствий в случае запрета Западом страхования перевозок нефти из России по морю
Мария ПАВЛОВА
Россия рассматривает вопрос создания компании по страхованию морских нефтеперевозок.

Россия рассматривает вопрос создания компании по страхованию морских нефтеперевозок.

Фото: REUTERS

Россия рассматривает вопрос создания новой страховой компании, которая будет заниматься страхованием морских нефтеперевозок. Об этом заявил в понедельник 5 сентября на полях Восточного экономического форума министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

По словам министра, такая мера позволит избежать последствий, если западные страны включат в антироссийские санкционные пакеты запрет на перевозку морскими путями нефти из РФ.

«Мы изучаем возможность использования ряда местных страховых компаний из дружественных стран. Другой вариант - создание новой страховой компании, но тогда нужно взаимное признание странами этой организации», - цитирует Шульгинова ТАСС.

Напомним, министры финансов стран «Большой семерки» (туда входят США, Канада, Великобритания, Германия, Италия, Франция и Япония) договорились ввести потолок цены на российскую нефть. В перечне антироссийских мер «Большой семерки» содержится и запрет страхования судов, перевозящих российскую нефть по цене выше согласованного уровня. Чем это может обернуться, рассказал KP.RU эксперт.