Россия создаст компанию для страхования нефтеперевозок

Россия рассматривает вопрос создания компании по страхованию морских нефтеперевозок. Фото: REUTERS

Россия рассматривает вопрос создания новой страховой компании, которая будет заниматься страхованием морских нефтеперевозок. Об этом заявил в понедельник 5 сентября на полях Восточного экономического форума министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

По словам министра, такая мера позволит избежать последствий, если западные страны включат в антироссийские санкционные пакеты запрет на перевозку морскими путями нефти из РФ.

«Мы изучаем возможность использования ряда местных страховых компаний из дружественных стран. Другой вариант - создание новой страховой компании, но тогда нужно взаимное признание странами этой организации», - цитирует Шульгинова ТАСС.

Напомним, министры финансов стран «Большой семерки» (туда входят США, Канада, Великобритания, Германия, Италия, Франция и Япония) договорились ввести потолок цены на российскую нефть. В перечне антироссийских мер «Большой семерки» содержится и запрет страхования судов, перевозящих российскую нефть по цене выше согласованного уровня. Чем это может обернуться, рассказал KP.RU эксперт.