Глава Минэнерго Шульгинов заявил, что ЕС не сможет отказаться от российского газа

Глава Минэнерго заявил, что ЕС вряд ли сможет отказаться от российского газа. Фото: REUTERS

Страны Евросоюза с большой вероятностью не смогут отказаться от российских энергоносителей, в частности, от газа, даже за пять лет. Без газа из РФ в странах ЕС может остановиться промышленность. Об этом заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Шульгинов предположил, что зима 2022-2023 должна показать истинное положение дел.

«Я думаю, что ближайшая зима покажет, насколько реальна их вера в возможность отказа от российского газа. Ведь это приведет к остановке промышленности, в том числе химической, а также газовой генерации», - цитирует ТАСС заявление Шульгинова в кулуарах ВЭФ.

Министр также добавил, что европейцев ожидает «новая жизнь» без российского газа.

«Я думаю, что, скорее всего, они не сумеют отказаться, слишком уж это для них непосильно» - резюмировал министр.

Ранее в Минэнерго рассказали о вариантах страхования нефтеперевозок в условиях санкций. Россия может использовать страховые компании дружественных стран или создать собственного страховщика.

Также сообщалось, что ОПЕК сокращает добычу нефти вопреки желанию «Большой семерки». Запад настаивал на увеличении, поскольку хочет тем самым снизить энергозависимость от России.