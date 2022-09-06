В Минэнерго рассказали о вариантах страхования нефтеперевозок в условиях санкций

Министр Шульгинов рассказал о вариантах страхования российских нефтеперевозок в условиях санкций. Фото: REUTERS

Россия рассматривает варианты страхования морских нефтеперевозок на фоне антироссийский санкций. Об этом рассказал в понедельник 5 сентября министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Ранее сообщалось, что в России возможно создание новой страховой компании, которая будет заниматься страхованием морских нефтеперевозок. Такая мера позволит избежать последствий, если западные страны включат в антироссийские санкционные пакеты запрет на перевозку морскими путями нефти из РФ.

Также РФ изучает возможность сотрудничества со страховщиками из дружественных стран, рассказал министр ТАСС на полях ВЭФ.

Создание новой страховой компании предполагает необходимость взаимного признания ее странами, уточнил Шульгинов.

Напомним, министры финансов стран «Большой семерки» (туда входят США, Канада, Великобритания, Германия, Италия, Франция и Япония) договорились ввести потолок цены на российскую нефть. В перечне антироссийских мер «Большой семерки» содержится и запрет страхования судов, перевозящих российскую нефть по цене выше согласованного уровня. Чем это может обернуться, рассказал KP.RU эксперт.

Тем временем Индия намерена оценить призыв G7 о лимите цен на российскую нефть. Министр нефти и газа Индии заявил о необходимости внимательно рассмотреть последствия реализации этого предложения.