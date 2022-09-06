В МИД РФ сообщили, что безвизовый въезд для украинцев в Россию сохранится до 2023 года

Россия не запрещает въезд украинцам без виз, так как это ударит по беженцам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Граждане Украины смогут въезжать в Россию без виз до 1 января 2023 года, так как продолжает действовать российско-украинское межправительственное соглашение о безвизовом въезде. Об этом сообщило интервью РИА Новости замглавы министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Киев запретил безвизовый въезд россиян еще с 1 июля 2022 года, однако Россия пока не вводит зеркальные ответные меры, так как это ударит прежде всего по беженцам, уточнил дипломат.

"Принятие нами зеркальных мер путем введения визового режима для граждан Украины может негативно сказаться на рядовых украинцах, прежде всего беженцах..., а также на связях с родственниками, проживающими в России", - констатировал Руденко.

Как ранее писал сайт KP.RU, правительство Украины одобрило новый пакет санкций против 277 физических и юридических лиц России. По данным украинского министерства реинтеграции, попали под ограничения лица и фирмы, причастные к специальной военной операции на Украине, а также с помощью которых РФ пыталась обходить примененные против нее санкции.