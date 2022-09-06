Песков назвал очень суровым приговор Сафронову по делу о госизмене

Иван Сафронов Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу приговора советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, которого по делу о госизмене осудили на 22 года колонии строгого режима.

Официальный представитель Кремля расценил такой вердикт, как "очень суровый".

"Это приговор суда, и я не имею права его никак комментировать, - уточнил Дмитрий Песков. - Да, мы можем констатировать, что это очень суровый приговор, больше мне нечего сказать по этой теме".

Напомним, суд счел доказанными фактами выводы следствия о том, что Сафронов шпионил в пользу разведки одной из западных стран, передавая спецслужбе секретные сведения.

Итоговый приговор - 22 года колонии строгого режима и штраф 500 тысяч рублей. Еще на 2 года после отбытия срока - ограничение свободы передвижения. Подробности дела и комментарии экспертов читайте в материале KP.RU.