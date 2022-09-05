«Передавал НАТО секретные данные под видом дайджестов»: журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам за госизмену

Арестованный ФСБ по подозрению в госизмене (ст. 275 УК) Сафронов на сделки со следствием не пошел и на суде все отрицал. Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

Это дело впервые прогремело 2 года назад, когда тихим июльским утром недавно назначенного советником главы «Роскосмоса» журналиста Ивана Сафронова по пути на работу внезапно задержали. Как и положено — с оружием, в масках. Защелкнулись наручники.

Все сильно удивились — как же так? Разве Ивана только что, при назначении на должность в «Роскосмос», не проверяли, не просвечивали? Ответ силовиков был простым: это и позволило глубже разобраться в связях и действиях журналиста, специализировавшегося на оборонной теме. Мол, он передавал кадровому сотруднику одной из разведок НАТО (чешской) сведения о зарубежных военных контрактах России.

Многие тут же вспомнили, что у Ивана Сафронова погиб отец, при странных обстоятельствах выбросившийся из окна. Он тоже был военным журналистом.

А глава «Роскосмоса» - тогда им был Дмитрий Рогозин — не стал увольнять Ивана до признания его виновным.

И, поскольку дело Сафронова о госизмене (статья 275 УК) было закрытым, все это лишь порождало слухи и домыслы.

УЩЕРБ РОДИНЕ — $4 МИЛЛИАРДА

Так тянулись два года. Сам Иван признавать вину упрямо отказывался. А адвокаты твердили, что все сведения об оборонпроме и военных контрактах России он брал из открытых источников — аналитических журналов.

Хотя, связь Сафронова в западными спецслужбами подтвердил другой подсудимый - политолог Демури Воронин. Он признался, что заплатил Ивану за информацию для агентуры в Чехии - $248.000. Адвокаты в ответ уверяли - Иван не знал, что конечным получателем переданной им за рубеж информации стали спецслужбы США.

По мнению экспертов своими действиями Сафронов мог причинить военно-промышленному комплексу России многомиллиардный ущерб. Называются цифры до $4 миллиардов.

ДЖЕЙМС БОНД ОТДЫХАЕТ

Схема работы Сафронова с заказчиками, как поясняли скупые комментарии следствия, была достойна отдельной серии Бондианы.

Чехами российский журналист был завербован в 2012 году. С иностранными коллегами он общался через «шпионский» мессенджер Signal. Секретную информацию перед тем как отправить со своего домашнего компьютера шифровал через программу VeraCrypt. А в качестве паролей использовал фрагменты из книги историка Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина». Она достаточно редкая, да еще на английском языке.

Кстати, по данным некоторых источников, арестовали Сафронова уже тогда, когда о результатах его работы на НАТО сообщил из-за океана человек, работавший на нашу разведку под прикрытием.

НЕДЕТСКИЙ СРОК

И вот суд. И снова потрясение для всех. Прокуратура потребовала Сафронову небывалый для журналиста срок - 24 года колонии строгого режима.

Правозащитники уже заговорили о фактически «сталинском сроке». Например, откровенному предателю Скрипалю в свою время дали всего 13 лет... Журналистов же на такие сроки не «закрывали» до этого никогда.

Другие считают — и правильно, время на дворе суровое, идет спецоперация, противостояние с Западом.

Впрочем, суд наказание смягчил. Но не сильно. Итоговый приговор - 22 года колонии строгого режима и штраф 500 тысяч рублей. Еще на 2 года после отбытия срока - ограничение свободы передвижения.

Журналисты, в основном почему-то девушки, после объявления приговора в зале суда встали и принялись скандировать «Сво-бо-ду». Но для Ивана Сафронова это уже было утешением слабым.

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

22 года — для убедительности?

Георгий Бовт, журналист, политолог

Сафронову дали 22 года, потому что прокуратура просила 24. Наши суды, рассматривая подобные дела, обычно переписывают обвинительное заключение и сбрасывают немного против того, что требует обвинение. Это стандартная практика.

Не думаю, что вина Сафронова в чем-то в два раза больше, чем у Скрипаля, но, может быть, сыграло роль внимание со стороны общественности. Народ, мол, сомневается, что Сафронов вообще виноват - дело-то непонятное, секретное. Вот по этой логике суровый срок как бы и должен убедить сомневающихся, что Сафронов на самом деле виновен: раз столько дали, значит, действительно что-то есть.

Но это точно не знак тем, кто «собирается продавать Родину». Они и так в курсе, что наказание за госизмену суровое.

Есть еще одна категория «шпионов» - мы видели на примере многих последних дел, что в предательстве обвиняют тех, кто просто сотрудничает с иностранцами. Например, по научным линиям. Раньше это считалось вполне допустимым и дозволительным, а сейчас - разглашение гостайны.