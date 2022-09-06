Sky News: чиновники кабмина Британии подали в отставку после избрания Трасс премьером

Лиз Трасс Фото: REUTERS

Сразу несколько чиновников британского правительства подали в отставку после того, как глава министерства иностранных дел страны Элизабет Трасс была избрана на пост премьер-министра. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Среди них есть и руководители министерств. В частности, называется имя министра культуры, средств массовой информации и спорта Надин Доррис.

По данным журналистов, также намерены покинуть свои должности чиновник секретариата кабинета министров Найджел Адамс и заместитель министра по вопросам безопасности в МВД Стивен Макпартлэнд.

Эксперты полагают, что этот список будет только увеличиваться в связи с грядущими перестановками, которые, вероятно, захочет осуществить Трасс.

Как ранее писал сайт KP.RU, практически сразу после избрания Лиз Трасс глава МВД Британии Прити Пател объявила о своей отставке в преддверии формирования нового правительства. Она отметила, что продолжит служить "своей стране и избирательному округу Уитем" в качестве депутата.