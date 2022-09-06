Остановка "Северного потока" нанесла "экономический удар" по странам Европы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение России прекратить поставки по трубопроводу «Северный поток» для проведения ремонтных работ наносит «экономический удар» по Европе, на фоне чего правительства стран Европейского союза пытаются понять, как можно рост цен на энергоносители. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Закрытие "Северного потока", что, как заявил "Газпром", продлится неопределенное время, придало дополнительную срочность усилиям Европы, направленным на то, чтобы пережить зиму и избежать дефицита газа», - сказано в статье.

Как отмечает издание, до недавнего времени «Северный поток» являлся основным газопроводом, по которому в Европу шел российский газ, а Европейский союз удовлетворял примерно 40% своих потребностях в голубом топливе до начала украинского конфликта.

Отмечается, что снижение экспорта российского газа произошло в «неудачный момент» для европейского региона, который в это же время «столкнулся с сокращением выработки гидроэлектроэнергии в Норвегии и резким падением выработки на французских атомных электростанциях».

Здание указывает на возможный рост цен на электроэнергию и газ до «исторически высокого уровня», который в итоге может привести к увеличению инфляции, а также обнищанию потребителей в Европе, оказывая при этом давление на энергоемкие отрасли.

Напомним, в пятницу, 5 сентября, компания «Газпром» объявила, что «Северный поток», который ранее был остановлен на плановое техническое обслуживание, не может возобновить свою работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60. После этого газ в Европе подорожал более чем на 30%.