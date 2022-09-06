Эрдоган назвал виновного в проблемах Европы с поставками газа Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предстоящей зимой Европе придется столкнуться с серьезными проблемами из-за сокращения поставок российского газа, однако европейские страны «пожинают то, что посеяли». Таким образом турецкий лидер во вторник, 6 сентября, прокомментировал ситуацию с кризисом в поставках голубого топлива в европейский регион.

«Европа пожинает то, что посеяла. Отношение Европы к господину (президенту России Владимиру) Путину и ее санкции неизбежно привели господина Путина к этой ситуации. Я думаю, что Европа проведет эту зиму с серьезными проблемами», - заявил турецкий президент, отметив, что у Турции «на данном этапе нет проблем с поставками газа».

Напомним, днем ранее, 5 сентября, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что жители европейских стран «очень озабочены предстоящей зимой и последствиями энергетического кризиса», а также признал усталость европейцев от антироссийских санкций. Тем не мнее, дипломат призвал властей региона разъяснять европейским гражданам «необходимость санкционной политики».