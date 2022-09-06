Вован и Лексус показали на ВЭФ новый пранк с членами австралийского парламента

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) под видом "российских оппозиционеров в изгнании" разыграли членов австралийского парламента. Видеозапись пранка продемонстрировали на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) по теме информационной войны в среду, 6 сентября 2022 года.

Вован и Лексус зачитали депутатам Австралии фейковую новость о якобы случившейся краже кенгуру, утконосов и ехидн русскими шпионами для олигархов.

Сенатор от партии зеленых Джанет Райс на это ответила, что ей известны подобные случаи и пообещала взять на контроль расследование по этому вопросу.

Райс также заверила пранкеров, что старается оказывать на власти Австралии максимальное давление, чтобы добиться усиления санкций против России.

Как ранее писал сайт KP.RU, пранкеры Вован и Лексус позвонили мэру Вены Михаэлю Людвигу, представившись градоначальником Киева Виталием Кличко, и попросив политика передать украинцам недвижимость россиян.

Мер Вены заявил, что в австрийской столице проживают россияне, которые поддерживают политику президента России Владимира Путина. «Да, это богатые люди, но их не так много в Вене», - заявил он.