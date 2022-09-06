Экс-премьер Польши Туск заявил о «лавине отчаянных сообщений» от граждан из-за роста цен на газ

Дональд Туск Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший премьер-министр Польши, лидер оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональд Туск заявил о «лавине отчаянных сообщений», которая поступает от граждан из-за инициативы польской нефтегазовой компании PGNiG повысить цены на газ в 12-15 раз.

«Эта петля затягивается настолько туго, что в январе и феврале упадут десятки, а может быть, и сотни лучших польских заводов», - приводит телеканал Polsat News слова бывшего главы польского правительства, сказанные во время выступления на текстильной фабрике в городе Константинув-Лодзький.

По его словам, на сегодняшний день «ситуация действительно драматическая». «То, что происходит в последние недели, выходит за рамки воображения», - добавил политик.

Туск обвинил польские власти и PGNiG в попытке заставить предпринимателей покупать голубое топливо по крайне завышенным ценам, указав на то, что сегодня стоимость топлива в 2,5-3 раза выше, чем в Германии, Франции, а также Испании или Португалии.

Напомним, накануне WSJ написала о том, что прекращение поставок по трубопроводу «Северный поток» нанесло «экономический удар» по странам Европы.