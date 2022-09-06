Автомобиль коменданта взорван в Бердянске

В Бердянске взорван автомобиль коменданта города Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В городе Бердянск был взорван автомобиль, который принадлежит коменданту города, после чего произошла перестрелка. Об этом сообщили власти региона, уточнив, что в результате инцидента по меньшей мере один человек оказался в больнице.

Как уточняется в сообщении местных властей, при взрыве автомобиля был ранен комендант города Бардин, который госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

«Был взорван автомобиль коменданта города Артема Бардина. В результате подрыва комендант города в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу», - сказано в сообщении администрации города.

Напомним, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что во вторник, 6 сентября, в центральной части Бердянска недалеко от здания городской администрации прогремел взрыв. Позже член главного совета администрации назвал прогремевший взрыв терактом.