Германия планирует развивать экономическое сотрудничество с Китаем

Глава МИД ФРГ заявляет, что при этом будет учитываться опыт экономических отношений с Россией Фото: REUTERS

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила в ходе конференции глав представительств Германии за рубежом, что ФРГ будет развивать экономические связи с Китаем и брать в расчет риски экономической зависимости, как это случилось с Россией.

"Мне важно, чтобы мы в стратегии в отношениях с Китаем учитывали то, что мы вынесли из нашей зависимости от России", - заявила министр.

Бербок уточнила, что страна не может себе позволить вновь ориентироваться “на кредо Business first” (бизнес прежде всего - англ.) без учета рисков в долгосрочной перспективе. Это касается и отношений с Пекином и экономической деятельности в целом.

Ранее сайт KP.RU писал о недовольстве пользователей Twitter после того, как глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила о плане по "выстраиванию отношений ЕС с Москвой". По мнению некоторых подписчиков, министр выражает чью-то стороннюю позицию.