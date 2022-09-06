Forbes: прекращение поставок российского газа разрушит экономику Европы

Прекращение поставок российского газа разрушит европейскую экономику Фото: Shutterstock

Экономика каждой отдельной страны-участницы ЕС столкнется с опустошением из-за резкого падения экспорта газа из России по “Северному потоку”, пишет обозреватель Forbes Сэл Гилберти. При этом, жители холодных европейских регионов пострадают сильнее всего. Их ждет тяжелая зима, пережить которую они не смогут без больших затрат.

"Прекращение поставок российского газа <…> разрушит европейскую экономику", — спрогнозировал он.

По мнению колумниста, кризис коснется сильнее всего Германии - крупнейшей экономики Евросоюза. США же испытывает влияние последствий эмбарго на российский газ на уровне рынка ценных бумаг, как пишет Гилберти, фьючерсы на природный газ выросли на 95%. Цифры его “ошеломляют”.

"Потребители в Северном полушарии в этом году столкнутся с дорогим, а в случае с Европой, возможно, холодным и опасным зимним сезоном. Американцы должны быть готовы к гораздо более высоким счетам за отопление, чем в прошлом году, и соответственно планировать свои расходы", — подытожил колумнист.

Как писал сайт KP.RU, в Германии все чаще раздаются голоса с требованием запустить газопровод «Северный поток-2». Последний раз с такой инициативой выступила партия “Альтернативы для Германии”.