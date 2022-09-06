Депутат от «Альтернативы для Германии» потребовал запустить «Северный поток-2»

В Германии вновь призвали запустить "Северный поток-2". Фото: REUTERS

В Германии раздается все больше голосов с требованием запустить газопровод «Северный поток-2». О необходимости сделать это заявил в понедельник 5 сентября член баварского земельного парламента от «Альтернативы для Германии» Кристоф Майер.

Майер высказался о необходимости запуска «Северного потока-2» во время политических дебатов, заявив также о необходимости продления срока службы атомных электростанций в республике, пишет издание Stеrn.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил для увеличения поставок газа в Европу запустить «Северный поток-2», отметив, что половина мощностей газопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление в России.

Требование запустить «Северный поток – 2» озвучил также глава парламентского Комитета по энергетике Германии.

В то же время бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер призвал власти Германии рассмотреть запуск газопровода «Северный поток — 2».

«С обоими работающими ветками газопровода у нас не будет проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств», - аргументировал Шредер.