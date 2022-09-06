Совбез РФ считает “безумием” идею признать Россию "спонсором терроризма"

Юрий Коков. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Стремление присвоить России статус “государства-спонсора терроризма” исходит от “потерявших разум людей”. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков в интервью “Российской газете”. По его мнению, эти инициативы направлены на компенсацию разочарования от результатов принятых санкционных мер.

"Что касается инициатив о признании России государством-спонсором терроризма, то я считаю, что вряд ли разумно комментировать действия отдельных лиц, которые разум, по всей видимости, растеряли", - сказал Коков.

Заместитель секретаря указал на последовательную и юридическую обоснованность нашей страны в этом вопросе, выделив официальную позицию против доктрины “государственного терроризма”, которую используют некоторые страны для вмешательства во внутренние дела других стран.

Госдеп США, ранее выдвинувший инициативу признания РФ “государством-спонсором терроризма” из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине, ныне признает неэффективным назначение статуса. 5 сентября Джо Байден, в том числе, ответил отрицательно на вопрос журналистов о необходимости включать РФ в список государств-спонсоров терроризма.

Ранее сайт KP.RU писал о мнении официального представителя МИД РФ по поводу включения со стороны Вашингтона России в список стран “государств-спонсоров” терроризма. Она считает, что это нужно сегодня для информационно-пропагандисткой деятельности Вашингтона.