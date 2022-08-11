МИД РФ назвал проявлением русофобии заявление Латвии о признании России «государством-спонсором терроризма»

В МИД России назвали проявлением русофобии решение Латвии по России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заявление Сейма Латвии о «признании» Российской Федерации «государством - спонсором терроризма» с призывом прекратить выдачу туристических виз россиянам является очередным проявлением русофобии. Об этом говорится в комментарии российского МИД, опубликованном в четверг 11 августа на сайте ведомства.

В российском дипломатическом ведомстве отметили, что русофобия давно стала «камертоном» латвийской внешней политики и подчеркнули, что подобное наглое и самоуверенное выделение неугодных стран в некую особую категорию лежит в русле давно проводимого коллективным Западом курса на замену универсальных норм и принципов международного права.

Российский МИД напомнил, что власти Латвии потворствуют пособникам нацистов и поощряют отправку собственных граждан на Украину в качестве наемников.

Напомним, в четверг 11 августа латвийский сейм проголосовал за признание России «государством, поддерживающим терроризм», призвав также страны Европейского союза прекратить выдачу виз российским и белорусским гражданам. Это решение грозит полным разрывом дипломатических отношений между РФ и Латвией.

Также МИД РФ заявил о несоответствии решения сейма Латвии по России международному праву и призвал латвийских парламентариев прекратить заниматься провокациями.