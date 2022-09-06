Германия не поможет Украине вернуть Крым Фото: Shutterstock

Обозреватель Die Welt Кристоф Шильтц пишет, что слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы "быстром возвращении Крыма" лишь поднимают боевой дух военных в краткосрочной перспективе, но это обещание не выполнимое. Автор добавил, что с канцлером Олафом Шольцем Украина не выиграет конфликт, так как тот "боится Путина".

"Мировое сообщество уже давно смирилось с вхождением полуострова в состав России. Возврат Крыма — это химера", — пишет он.

По мнению обозревателя, без поставок тяжелого вооружения Украина не сможет вернуть себе ни одну утраченную территорию. При этом Германия не готова передать танки "Леопард 2" и БМП "Мардер" Украине для наступления.

ФРГ, пишет в заключении обозреватель, одна из крупнейших экономик Европы. Однако Украина не сможет победить с ее канцлером.

Ранее сайт KP.RU писал со слов Бекмана, что Украина фактически снабжается оружием, как член альянса. При этом финский политолог расценивает действия НАТО в качестве попытки сделать Украину оружием против России.