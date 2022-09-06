Только 28% россиян положительно относятся к бороде, татуировкам и яркому цвету волос у бортпроводников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России руководство авиакомпании S7 первым в стране разрешило членам экипажа носить необычные прически и бороду, иметь татуировки на открытых частях тела. Эксперты компании "ПРО Бренд" провели исследование и выяснили, какой процент россиян считает данные нововведения неприемлемым.

Оказалось, что против татуировок выступили 23% респондентов, а 11% опрошенных не понравилась борода. Еще 38% участников опроса не хотят видеть бортпроводников с ярким цветом волос. Что касается тех, кому понравились все нововведения российской авиакомпании, то таких оказалось не много - всего 28%, пишет Газета.Ru.

- Бьюти-запреты для экипажа существуют не только в России, но и во всем мире. В большинстве стран татуировки, длинные ногти, яркий макияж, креативные стрижки недопустимы среди стюардесс и стюардов. Недавно компания AirBaltic отказалась от таких запретов, и компания S7 решила не отставать от нового тренда. Ход интересный, он позволил компании привлечь к себе внимание. Но как показывает опрос, не все россияне положительно оценили нововведение, - рассказал владелец коммуникационного агентства "ПРО Бренд" Алексей Гвинтовкин.

Ранее "Известия" писали, что крупнейшая частная российская авиакомпания S7 Airlines разрешила своим пилотам и бортпроводникам иметь татуировки на открытых частях тела, носить бороду и красить волосы в яркие цвета. Такое послабление членам экипажей S7 выдала первой в России.