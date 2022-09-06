Небензя назвал фейком сообщения о закупке Россией вооружений у Северной Кореи Фото: REUTERS

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал появившиеся накануне сообщения в зарубежных СМИ о закупке РФ вооружений у Северной Кореи (КНДР).

По его словам, эта информация ни что иное, как очередной фейк.

- Это очередной циркулирующий фейк, - заявил он журналистам. Его слова приводит ТАСС.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на данные американской разведки сообщало, что Россия начала закупки снарядов и ракет у КНДР из-за санкций, которые якобы "серьезно ограничили цепочки поставок".

До этого замеситесь председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что цели специальной операции России на Украине будут достигнуты. Как отметил Медведев, Соединенным Штатам не удастся нанести Москве поражение, ограничить экономическое развитие России, а также политическое влияние страны в мире.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.