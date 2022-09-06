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Политика6 сентября 2022 20:47

Премьер Британии Трасс приняла приглашение Зеленского посетить Украину

Телефонный разговор Трасс с Зеленским был одним из ее предвыборных обещаний
София ГОНЧАРОВА
Премьер Британии Трасс приняла приглашение Зеленского посетить Украину

Премьер Британии Трасс приняла приглашение Зеленского посетить Украину

Фото: REUTERS

Новый премьер Великобритании Лиз Трасс во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что Киев может рассчитывать на поддержку Лондона в долгосрочной перспективе. Об этом сказано в сообщении, распространенном канцелярией главы британского правительства.

- Во время своего первого телефонного разговора с коллегой после вступления в должность премьер-министра она подтвердила украинскому лидеру, что он имеет ее полную поддержку, - говорится в коммюнике.

Также в документе отметается, что премьер-министр Соединенного Королевства сказала, что она с нетерпением ждет работы с украинским лидером в предстоящие недели и месяцы. Кроме того, Трасс приняла приглашение Зеленского посетить Украину.

Еще одним важным моментом является то, что до этого Трасс обещала созвониться с Зеленскому сразу после вступления в должность, это было одним из предвыборных заявлений.