Премьер Британии Трасс приняла приглашение Зеленского посетить Украину Фото: REUTERS

Новый премьер Великобритании Лиз Трасс во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что Киев может рассчитывать на поддержку Лондона в долгосрочной перспективе. Об этом сказано в сообщении, распространенном канцелярией главы британского правительства.

- Во время своего первого телефонного разговора с коллегой после вступления в должность премьер-министра она подтвердила украинскому лидеру, что он имеет ее полную поддержку, - говорится в коммюнике.

Также в документе отметается, что премьер-министр Соединенного Королевства сказала, что она с нетерпением ждет работы с украинским лидером в предстоящие недели и месяцы. Кроме того, Трасс приняла приглашение Зеленского посетить Украину.

Еще одним важным моментом является то, что до этого Трасс обещала созвониться с Зеленскому сразу после вступления в должность, это было одним из предвыборных заявлений.