Швейцарцев будут сажать в тюрьму за перегрев домов зимой выше 19 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пресс-секретарь департамента экономики (DEF) Маркус Спурндли предупредил жителей Швейцарии о штрафах и тюремном заключении на срок до трех лет.

По его словам, такое наказание может грозить гражданам, которые будущей зимой будут поддерживать в домах температуру выше 19 градусов. Такими действиями они будут нарушать правительственные директивы из-за нехватки газа. Об этом Спурндли рассказал Blick

- Нарушения закона страны о снабжении всегда являются правонарушениями или даже преступлениями и должны преследоваться кантонами по умолчанию, - предупредил представитель DEF.

При этом издание уточняет, что в случае умышленного нарушения швейцарцам будет грозит тюремный срок, а в других случаях придется заплатить штраф.

Ранее в Ассоциации швейцарской газовой промышленности заявляли, что уменьшение объемов поставок российского газа повлияет на Швейцарию, сейчас власти страны ведут работу по формированию газового резерва. В частности, Швейцария ведет закупки газа на торговых площадках в Германии, Франции, Нидерландах и Италии.