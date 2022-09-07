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Политика6 сентября 2022 23:41

Джон Кирби заявил, что США не видят признаков получения Россией боеприпасов от КНДР

При этом он допустил, что работа над такой сделкой ведется
София ГОНЧАРОВА
Джон Кирби заявил, что США не видят признаков получения Россией боеприпасов от КНДР

Джон Кирби заявил, что США не видят признаков получения Россией боеприпасов от КНДР

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединённые Штаты не располагают данными о том, что Россия получила боеприпасы из Северной Кореи и использует их на Украине. Однако американская сторона предполагает, что работа над такой сделкой ведется, заявил координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

- Есть признаки того, что они в процессе приобретения... но нет признаков, что покупка совершена и, конечно, нет признаков, что это оружие используется на Украине, - уточнил он в беседе с журналистами.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на данные американской разведки сообщало, что Россия начала закупки снарядов и ракет у КНДР из-за санкций, которые якобы "серьезно ограничили цепочки поставок".

После этого постпред России при ООН Василий Небензя назвал очередным фейком появившиеся сообщения в зарубежных СМИ о закупке РФ вооружений у Северной Кореи.