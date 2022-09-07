Джон Кирби заявил, что США не видят признаков получения Россией боеприпасов от КНДР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединённые Штаты не располагают данными о том, что Россия получила боеприпасы из Северной Кореи и использует их на Украине. Однако американская сторона предполагает, что работа над такой сделкой ведется, заявил координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

- Есть признаки того, что они в процессе приобретения... но нет признаков, что покупка совершена и, конечно, нет признаков, что это оружие используется на Украине, - уточнил он в беседе с журналистами.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на данные американской разведки сообщало, что Россия начала закупки снарядов и ракет у КНДР из-за санкций, которые якобы "серьезно ограничили цепочки поставок".

После этого постпред России при ООН Василий Небензя назвал очередным фейком появившиеся сообщения в зарубежных СМИ о закупке РФ вооружений у Северной Кореи.