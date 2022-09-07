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Политика7 сентября 2022 1:03

Опубликован отчет МАГАТЭ по итогам поездки миссии на Запорожскую АЭС

Отчет МАГАТЭ был опубликован 6 сентября 2022 года
София ГОНЧАРОВА
Опубликован отчет МАГАТЭ по итогам поездки миссии на Запорожскую АЭС

Опубликован отчет МАГАТЭ по итогам поездки миссии на Запорожскую АЭС

Фото: Олег АДАМОВИЧ

6 сентября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало отчет по итогам поездки миссии на Запорожскую АЭС.

В документе отмечается, что обстрелы станции могут привести к неограниченному выбросу радиоактивных веществ в атмосферу.

Также в тексте говорится о том, что инспекторы обратили внимание на повреждение специального блока для хранения ядерного топлива и радиоактивных отходов, крыши, стен и окон зданий. Часть повреждений была выявлена миссией в непосредственной близости от энергоблоков атомной станции.

Напомним, миссия МАГАТЭ покинула Запорожскую атомную электростанцию в понедельник, 5 сентября 2022 года. На ядерном объекте на постоянной основе остались двое специалистов, входивших в делегацию. После первичного обследования глава агентства Рафаэль Гросси подтвердил, что целостность ЗАЭС была многократно нарушена.