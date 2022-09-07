Глава Минпромторга Мантуров заявил о продлении параллельного импорта на 2023 год Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России на 2023 года будет продлен механизм параллельного импорта, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, также решение уже подготовлено.

- Стоит исходить из того, что речь идет пока о продлении на 2023 год, а там уже как сложится. Но мы заинтересованы в том, чтобы наши предприятия занимали нишу на рынке, - заявил руководитель ведомства ТАСС.

Также отвечая на вопрос о том, в каком именно формате будет продлен механизм на следующий год, Мантуров ответил, что пока это зависит от того, "каким образом будет складываться ситуация с рынком и предприятиями, которые принимают решение о поставках своей продукции".

Ранее сайт KP.RU писал, что 21 июня Госдума РФ во втором и третьем чтениях приняла закон о легализации параллельного импорта в России. Соответствующий документ был инициирован российским правительством. Закон устанавливает, что использование исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, которые выражены в товара, маркирующие данные товары, не является нарушением.