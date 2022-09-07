Губернатор Сахалинской области заявил, что регион первым в России завершит газификацию

Валерий Лимаренко Фото: Андрей МИНАЕВ

Сахалинская область движется к тому, чтобы первой в России завершить газификацию. Об этом сообщил глава региона Валерий Лимаренко в открытой студии "Комсомолки" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в четверг, 7 сентября 2022 года.

"Газпром" планирует построить около 1200 километров газопроводов, газифицировать свыше 35 тысяч домов и более 150 предприятий и котельных, - уточнил Лимаренко. - Мы идем к тому, чтобы до конца 2025 года первыми в России газифицировать регион на 100%".

Губернатор добавил, что всего за несколько лет уровень газификации Сахалинской области вырос в три раза, превысив 50%. По словам Валерия Лимаренко, это уже позволило улучшить экологическую обстановку в ряде населенных пунктов и снизить себестоимость жилищно-коммунальных услуг.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин заявил, что правительство должно проработать дополнительное субсидирование на оборудование в рамках программы социальной газификации, на эти цели должно быть направлено до 400 миллиардов рублей.