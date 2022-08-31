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Экономика31 августа 2022 15:52

Путин поручил направить до 400 миллиардов рублей на оборудование при социальной газификации

Глава государства призвал подумать об источниках финансирования программы
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин поручил направить до 400 миллиардов рублей на оборудование при социальной газификации

Путин поручил направить до 400 миллиардов рублей на оборудование при социальной газификации

Фото: REUTERS

Правительство должно проработать дополнительное субсидирование на оборудование в рамках программы социальной газификации, на эти цели должно быть направлено до 400 миллиардов рублей, заявил президент России Владимир Путин.

«Нужно обязательно проработать предложение о дополнительной поддержке граждан, которые нуждаются в такой поддержке, и вместе с регионами принять соответствующее решение. Если все заявки нужно будет реализовывать, то это где-то будет 400 миллиардов. Нужно заранее будет подумать и об этих источниках финансирования», – сказал глава государства на совещании с членами правительства.

Напомним, в июне 2021 Путин подписал закон о «социальной газификации», который позволит реализовать мероприятия по повышению уровня газификации страны и бесплатно довести газопровод до границ земельных участков.

Как писал сайт KP.RU, ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что уровень газификации России к 2022 году достиг 72%. Планируется, что к 2030-му году показатель будет составлять 83%.