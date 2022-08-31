Путин поручил направить до 400 миллиардов рублей на оборудование при социальной газификации Фото: REUTERS

Правительство должно проработать дополнительное субсидирование на оборудование в рамках программы социальной газификации, на эти цели должно быть направлено до 400 миллиардов рублей, заявил президент России Владимир Путин.

«Нужно обязательно проработать предложение о дополнительной поддержке граждан, которые нуждаются в такой поддержке, и вместе с регионами принять соответствующее решение. Если все заявки нужно будет реализовывать, то это где-то будет 400 миллиардов. Нужно заранее будет подумать и об этих источниках финансирования», – сказал глава государства на совещании с членами правительства.

Напомним, в июне 2021 Путин подписал закон о «социальной газификации», который позволит реализовать мероприятия по повышению уровня газификации страны и бесплатно довести газопровод до границ земельных участков.

Как писал сайт KP.RU, ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что уровень газификации России к 2022 году достиг 72%. Планируется, что к 2030-му году показатель будет составлять 83%.