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Недвижимость7 сентября 2022 5:15

Инфраструктурные облигации ДОМ.РФ помогут обновлению школ по всей России

В открытой студии «Комсомольской правды» на Восточном экономическом форуме на наши вопросы ответил Александр Аксаков, директор подразделения «Инфраструктурные облигации» ДОМ.РФ
Евгений ОРЛОВ
Александр Аксаков, директор подразделения «Инфраструктурные облигации» ДОМ.РФ

Александр Аксаков, директор подразделения «Инфраструктурные облигации» ДОМ.РФ

- Александр Анатольевич, расскажите, пожалуйста, коротко: что такое инфраструктурные облигации ДОМ.РФ?

- Эти облигации могут купить любые рыночные инвесторы: банки, страховые компании, физические лица... И привлеченные таким образом деньги направляются на строительство инфраструктуры. Важно, что эти средства предоставляются по льготной ставке и на длительный срок.

- В стране одобрено 26 проектов почти на 70 млрд рублей, которые финансируются с использованием инфраструктурных облигаций. Девять из этих проектов реализуются в Дальневосточном федеральном округе. Какие есть особенности у дальневосточных проектов?

- На Дальнем Востоке особые климатические условия, непростая логистика. Поэтому стоимость строительства инфраструктуры здесь выше, чем в среднем по России. И именно для таких проектов важна господдержка через механизм инфраструктурных облигаций. Причем здесь он комбинируется с другим механизмом – дальневосточной концессией. Все это позволяет снизить затраты на реализацию проектов.

- Расскажите подробнее о самых значимых из этих проектов.

- Я бы выделил два ключевых проекта. В Южно-Сахалинске застройщик будет возводить 300 тысяч квадратных метров жилья. Привлеченные на рынке денежные средства через облигации ДОМ.РФ пойдут на строительство электросетей и подъездной дороги к этому участку.

А в Магадане есть большой микрорайон «Гороховое поле». Там будет построено 200 тысяч квадратных метров нового жилья. Благодаря полученному от ДОМ.РФ финансированию здесь появится целый ряд объектов инфраструктуры. Это и образовательные, и спортивные объекты, инженерные сети, дороги...

- Вы участвовали в сессии «Школа будущего». Там обсуждалось, что к 2023 году в стране должно появиться 1300 новых школ, на это потратят 400 млрд рублей государственных и 800 млрд рублей частных инвестиций. Что поможет найти эти деньги и реализовать эти планы?

- Комбинация различных механизмов господдержки - в том числе такие механизмы, как инфраструктурные облигации и дальневосточная концессия - позволяют снизить нагрузку на бюджеты регионов. Участники сессии показали, что у всех нас есть общий интерес реализовать эту программу. Решение этой задачи обеспечит качество образования в стране на десятки лет вперед.