Инфраструктурные облигации ДОМ.РФ помогут обновлению школ по всей России

Александр Аксаков, директор подразделения «Инфраструктурные облигации» ДОМ.РФ

- Александр Анатольевич, расскажите, пожалуйста, коротко: что такое инфраструктурные облигации ДОМ.РФ?

- Эти облигации могут купить любые рыночные инвесторы: банки, страховые компании, физические лица... И привлеченные таким образом деньги направляются на строительство инфраструктуры. Важно, что эти средства предоставляются по льготной ставке и на длительный срок.

- В стране одобрено 26 проектов почти на 70 млрд рублей, которые финансируются с использованием инфраструктурных облигаций. Девять из этих проектов реализуются в Дальневосточном федеральном округе. Какие есть особенности у дальневосточных проектов?

- На Дальнем Востоке особые климатические условия, непростая логистика. Поэтому стоимость строительства инфраструктуры здесь выше, чем в среднем по России. И именно для таких проектов важна господдержка через механизм инфраструктурных облигаций. Причем здесь он комбинируется с другим механизмом – дальневосточной концессией. Все это позволяет снизить затраты на реализацию проектов.

- Расскажите подробнее о самых значимых из этих проектов.

- Я бы выделил два ключевых проекта. В Южно-Сахалинске застройщик будет возводить 300 тысяч квадратных метров жилья. Привлеченные на рынке денежные средства через облигации ДОМ.РФ пойдут на строительство электросетей и подъездной дороги к этому участку.

А в Магадане есть большой микрорайон «Гороховое поле». Там будет построено 200 тысяч квадратных метров нового жилья. Благодаря полученному от ДОМ.РФ финансированию здесь появится целый ряд объектов инфраструктуры. Это и образовательные, и спортивные объекты, инженерные сети, дороги...

- Вы участвовали в сессии «Школа будущего». Там обсуждалось, что к 2023 году в стране должно появиться 1300 новых школ, на это потратят 400 млрд рублей государственных и 800 млрд рублей частных инвестиций. Что поможет найти эти деньги и реализовать эти планы?

- Комбинация различных механизмов господдержки - в том числе такие механизмы, как инфраструктурные облигации и дальневосточная концессия - позволяют снизить нагрузку на бюджеты регионов. Участники сессии показали, что у всех нас есть общий интерес реализовать эту программу. Решение этой задачи обеспечит качество образования в стране на десятки лет вперед.