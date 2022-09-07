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Политика7 сентября 2022 6:12

Захарова сообщила, что США не ответили по визе Лаврову для участия в Генассамблее ООН

Дипломат подчеркнула, что Вашингтон "распишется в собственном страхе", если не пустит российскую делегацию
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Мария Захарова

Мария Захарова

Фото: Иван МАКЕЕВ

Соединенные Штаты все еще не ответили на запрос российской стороны о выдаче визы главе министерства иностранных дел России Сергею Лаврову, который возглавит российскую делегацию на Генеральной Ассамблее Организации объединенных наций (ООН). Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Вашингтон "распишется в собственном страхе", если не пустит российскую делегацию

"Если не дадут российским представителем визы или продолжат чинить разные препятствия приезду делегации России в ООН, распишутся в собственном страхе", - подчеркнула Захарова.

Как ранее писал сайт KP.RU, Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на Генеральной ассамблее ООН, которая пройдет в сентябре этого года. Соответствующее распоряжение подписал российский лидер Владимир Путин. Всего в состав делегации от РФ вошли пять человек.

Напомним, Генассамблея ООН пройдет с 20 по 26 сентября 2022.