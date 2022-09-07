Путин заявил, что на смену пандемии коронавируса пришла «санкционная лихорадка» Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что на смену пандемии коронавируса пришла «санкционная лихорадка».

«На смену эпидемии пришли новые вызовы - санкционную лихорадку Запада, неприкрытые попытки навязать поведение. Ничего необычного нет, такая политика проводится десятилетиями», - сказал российский лидер, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в среду, 7 сентября 2022 года.

Путин отметил, что «катализатором» происходящего стало «ускользающее доминирование США в глобальной политике».

Напомним, накануне, 5 сентября, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал усталость европейцев от антироссийских санкционных ограничений, а также отметил их озабоченность по поводу грядущей зимы и энергокризиса, но при этом пообещав разъяснять европейцам «необходимость санкционной политики».

Сайт KP.RU ведет прямую трансляцию выступления главы государства.