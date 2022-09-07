Путин заявил об утрате доверия к доллару, евро и фунту стерлингов

Владимир Путин. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

По всему миру отмечается утрата доверия к валютам западных стран, в том числе к доллару, евро и фунту стерлингов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 7 сентября 2022 года, на Восточном экономическом форуме.

"На наших глазах утрачено доверие к доллару, евро, фунту стерлингов. И мы шаг за шагом уходим от использования ненадежных валют, - констатировал российский лидер. - Даже союзники снижают свои долларовые обороты. Постепенно объем расчетов снижается и накопления снижаются".

Напомним, сайт KP.RU ведет прямую трансляцию выступления Владимира Путина. Ее можно посмотреть по ссылке.

Как ранее писал сайт KP.RU, Россия намерена уходить от «токсичных» доллара и евро в инвестиционных и торгово-экономических связях с партнерами. Поводом для этого стало усиливающееся давление стран Запада, сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин.