Путин заявил, что Россия справляется с финансовой и технологической агрессией Запада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин заявил, что страна справляется с экономической, финансовой и технологической агрессией Запада, стабилизировав свой валютный рынок, а также уровень безработицы на историческом минимуме.

«Россия справляется с экономической, финансовой и технологической агрессией Запада. Стабилизирован валютный рынок, уровень безработицы на историческом минимуме. Оценки и прогнозы гораздо более оптимистичны, чем в начале весны», - заявил российский президент, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в среду, 7 сентября 2022 года.

Как писал сайт KP.RU, в ходе своего выступления Путин также заявил, что своими действиями западные власти «подстегнули инфляцию» в странах Запада. При этом российский президент указал на обратную тенденцию в нашей стране, отметив, что снижение инфляции к концу 2022 года ожидается до 12%.

Сайт KP.RU ведет прямую трансляцию выступления главы государства