Путин про спецоперацию: "Мы ничего не начали, а пытаемся только закончить"

Владимир Путин. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Президент России Владимир Путин прокомментировал российскую спецоперацию на Украине. В частности, российский лидер отметил, что не Россия начала военные действия.

"Хочу это подчеркнуть еще раз, мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить", - заявил Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По словам главы государства, специальная военная операция направлена укрепление суверенитета России и помощь республикам Донбасса.

"Я уверен, что ничего мы не потеряли и ничего не потеряем. Главное приобретение - укрепление нашего суверенитета. И это неизбежный результат того, что происходит, - подчеркнул президент РФ. - Я считаю, что и в мире и внутри страны это пойдет только на пользу. Все ненужное и вредное будет отторгнуто. Мы будем набирать обороты".

Напомним, сайт KP.RU ведет прямую трансляцию выступления Владимира Путина. Ее можно посмотреть по ссылке.

Как ранее писал сайт KP.RU, на территории Украины сегодня создается антироссийский анклав, угрожающий РФ, заявил Владимир Путин. Цель специальной военной операции на Украине – уничтожение этого анклава, отметил глава государства.