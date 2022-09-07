Путин назвал укрепление суверенитета России главным итогом спецоперации на Украине

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин назвал главным результатом российской специальной военной операции на Украине укрепление суверенитета РФ. Об этом российский лидер сообщил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в среду, 7 сентября 2022 года..

По его словам, наша страна ничего не потеряла с начала спецоперации.

"Я уверен, что ничего мы не потеряли и ничего не потеряем. Главное приобретение - укрепление нашего суверенитета. И это неизбежный результат того, что происходит", - подчеркнул президент РФ.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин назвал трагедию в Донбассе результатом неонацистского режима в Киеве. Соответствующее заявление российский лидер в понедельник, 5 сентября 2022 года.

Напомним, сайт KP.RU ведет прямую трансляцию выступления Владимира Путина. Ее можно посмотреть по ссылке.