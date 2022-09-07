"Долбанули по стране и все": Путин напомнил Западу про Ирак и Югославию

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин прокомментировал обвинения в адрес РФ со стороны некоторых участников Организации объединенных наций (ООН), которые заявляют о якобы имеющихся нарушениях международного права с российской стороны.

В выступлении на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава государства напомнил, что все молчали, когда Соединенные Штаты вели бомбежки Югославии и развязали войну в Ираке.

"Сейчас многие говорят о том, что Россия нарушает международное право, - подчеркнул российский лидер. - Кто начал войну в Ираке, разрушал Югославию, кто развязал войну в центре Европы? Никто тогда не вспоминал о принципах международного права".

Глава государства напомнил, что российская специальная операция является ответом на агрессию Украины в отношении российских союзников в лице ДНР и ЛНР, с которыми у РФ договор о взаимопомощи.

"И там лежат обязанности на российской стороне, оказывать помощь при агрессии. Сейчас - агрессия со стороны Киевского режима. Соответствует уставу ООН? Соответствует. Мы это и делаем, помогаем нашим союзникам. Простая цепочка и логика, - аргументировал Путин. - Где такая цепочка по Ираку? Долбанули по стране и все. Такая же и по Ливии. Говорят только о надуманных правилах. Придумали правила, пускай по ним сами и живут".

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин прокомментировал российскую спецоперацию на Украине. В частности, российский лидер отметил, что не Россия начала военные действия.