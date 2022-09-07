Путин заявил, что при необходимости Россия может включить "Северный поток-2". Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия зря ничего не строила, отметив, что при необходимости возможно будет «включить» газопровод «Северный поток - 2».

«Мы ничего зря не строили. Если нужно - мы можем включить "Северный поток-2"», - заявил российский лидер, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в среду, 7 сентября 2022 года.

Путин также назвал чушью обвинения России в использовании трубопровода «Северный поток» в качестве энергетического оружия.

«Сами натворили дел и не знают, что делать. Выход - один! В Германии выходят демонстрации с требованием включить "Северный поток-2". Мы разделяем эту позицию», - отметил глава государства.

Напомним, ранее компания «Газпром» сообщила, что «Северный поток», который был остановлен на плановое техническое обслуживание, не сможет возобновить свою работу из-за утечки масла на единственном работавшем там агрегате Trent 60. После таких новостей газ в Европе подорожал более чем на 30%.

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