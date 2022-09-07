Путин назвал "чушью и бредом" обвинения России в использовании "Северного потока" в качестве энергетического оружия Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин назвал «чушью и бредом» обвинения России в использовании трубопровода «Северный поток» в качестве энергетического оружия

«Говорят - вот, Россия использует энергетическое оружие. Чушь и бред! Мы поставляем столько, сколько нужно. Но мы же не воздух куда-то поставляем. Заявка поставлена - исполняем. Что произошло? Две нитки газопровода на Украине. Украина отключила одну нитку. Сами закрыли! Украина закрыла. Вторая система через Польшу. Польша - подставила под санкции трубопровод и закрыла. Украинцы закрыли, поляки закрыли», - заявил российский лидер, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в среду, 7 сентября 2022 года.

Путин напомнил также про историю с турбиной и санкционными ограничениями. «Сами натворили дел и не знают, что делать. Выход - один! В Германии выходят демонстрации с требованием включить "Северный поток-2". Мы разделяем эту позицию», - подчеркнул президент.

Как писал сайт KP.RU, Путин также заявил, что при необходимости Россия может включить «Северный поток-2».

Сайт KP.RU ведет прямую трансляцию выступления главы государства.