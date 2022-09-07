Путин прокомментировал приговор Сафронову по делу о госизмене

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин высказался о приговоре советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, который признан виновным в государственной измене.

"Он был не только журналистом, но и советником руководителя "Роскосмоса", контрразведка работала за ним несколько лет, все отфиксировала. Потом в ходе следственных действий арестовала все. Суд посчитал все доказанным", - заключил глава государства в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) в среду, 7 сентября 2022 года.

Напомним, суд приговорил Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима и штрафу 500 тысяч рублей за передачу секретных сведений зарубежной разведке. Еще на 2 года после отбытия срока бывшему журналисту и советнику главы госкорпорации будет ограничена свобода передвижения. Подробности дела и комментарии экспертов читайте в материале KP.RU.