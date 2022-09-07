Путин ответил цитатой из сказки на попытки Европы установить потолок цен на газ

Владимир Путин Фото: REUTERS

Попытки Европы навязать Москве свои условия в сфере энергетики, в том числе установить потолок цен, приведут к тому, что Западу придется мерзнуть. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 7 сентября 2022 года, на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По его словам, РФ готова выполнять свои контрактные обязательства в части поставок голубого топлива, но не будет поддаваться давлению с целью навязать невыгодные условия. В связи с этим глава государства вспомнил цитату из сказки "О лисе и волке".

"Нам остается только одно: как в известной русской сказке приговаривать "мерзни, мерзни, волчий хвост", - подчеркнул российский лидер.

Как ранее писал сайт KP.RU, в ходе того же мероприятия Владимир Путин прокомментировал инициативу западных стран по введению потолка цен на российский газ. По оценке российского лидера - это очередная глупость, которая приведет к диспропорциям и повышению цен.