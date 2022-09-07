Еврокомиссия: газохранилища ЕС заполнены на 82%

К 1 ноября планировалось заполнить 80% Фото: Shutterstock

7 сентября на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что газохранилища Евросоюза заполнены на 82%, хотя изначально союз ставил задачу заполнить их до 1 ноября на 80%.

"Наши хранилища заполнены уже на 82% сейчас, в то время как наша цель была заполнить их на 80% к концу октября", - сказала она.

Ранее сайт KP.RU писал, что Брюссель видит два варианта, каким образом установить потолок цен на газ. Согласно первому варианту нужно учредить единого покупателя голубого топлива из России, который в свою очередь будет вести переговоры о ценах. Второй вариант - разделить ЕС на красную и зеленую зоны по степени риска перебоев с газом. В красной зоне стоимость топлива будут ограничены, а в зеленой зоне цена будет оставаться на высоком уровне для облегчения потока газа в красную зону.