Брэд Питт и Анджелина Джоли снова судятся

Брэда Питта обвиняют в краже доли экс-супруги Джоли в винодельческой компании Фото: REUTERS

Винодельческая компания Nouvel LLC, принадлежавшая голливудской актрисе Анджелине Джоли, подала иск в размере $250 млн на ее экс-супруга актера Брэда Питта. Как сообщает издание Daily Mail, Брэда Питта обвиняют в краже доли бывшей жены в бизнесе во Франции.

"В отместку за развод и процесс, касающийся опеки над детьми, Питт начал полномасштабную кампанию по захвату контроля над Chateau Miraval и присвоению активов компании, - говорится в иске компании, - Назначив себя законным владельцем бизнеса, он преследовал две цели: присвоить собственность компании Nouvel LLC и стать единоличным собственником винодельни". Джоли "не получила и цента из многомиллионных прибылей Chateau Miraval"

По словам истцов, Брэд Питт попытался тайно перевести активы их общей винодельни Chateau Miraval друзьям и другим компаниям. Помимо этого, истцы заявляют, что актер потратил миллионы на бассейн и студию звукозаписи.

Питт и Джоли вместе купили винодельню в 2008 году. Изначально компании актера Mondo Bongo принадлежало 60% активов, а бизнесу Джоли Nouvel LLC - 40%. В 2013 году Питт передал ей 10% активов Chateau Miraval.

Напомним, не так давно сайт KP.RU писал о деталях развода Джоли и Питта. Журнал Rolling Stone получил сведения о ссоре бывших супругов в самолете из протоколов ФБР. Пара вместе с детьми летели из Франции в Лос-Анджелес. Супруги поссорились из-за разных взглядов на воспитание детей.